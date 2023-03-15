Москва, 15 марта, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Российские танки будут защищать с помощью специальных бронекомплектов. Такие дополнения уже поступают в подразделения ВС РФ, рассказал источник изданию РИА Новости.

Rosoboronpostavka.ru Танк Т-90АМ «Прорыв» (СМ Тагил — экспорт)

Монтировать на технику дополнительную защиту могут ремонтные батальоны армии. Для того чтобы упростить им задачу, комплекты снабжены методическими рекомендациями. После установки брони техника будет защищена от противотанковых боеприпасов со всех сторон.

«В результате значительно повышается боевая устойчивость, защищенность и живучесть российских машин», — отметил источник.

Комплекты будут устанавливаться на танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80 и Т-90М «Прорыв». Необходимость защиты обоснована наличием у ВСУ противотанковых средств, текущей тактической обстановкой и применением беспилотников украинскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта танкисты Западного военного округа уничтожили обнаруженную разведкой украинскую бронетехнику. По находящимся в укрытии военным машинам выстрелили из пушечной пусковой установки 2А-46М5 танка Т-72Б3.