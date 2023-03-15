Вашингтон, 15 марта 2023, 04:05 — REGNUM Дальнейшее повышение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может привести к новому краху американских банков. Так считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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Wallspaper.ru

Отмечается, что международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз банковской системы США до негативного со стабильного. ФРС же повысило ставки, борясь с рекордной инфляцией, которая тянется с пандемии коронавируса.

По мнению экспертов, если глава ФРС Джером Пауэлл продолжит тактику повышения ставки, то «будет ещё больше проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин считает, что пакет мер по спасению банка Silicon Valley Bank (SVB), обнародованный Белым домом, показывает, что американский капитализм рушится на глазах.