Повышение ФРС США процентной ставки грозит крушением банков страны
Вашингтон, 15 марта 2023, 04:05 — REGNUM Дальнейшее повышение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может привести к новому краху американских банков. Так считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Отмечается, что международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз банковской системы США до негативного со стабильного. ФРС же повысило ставки, борясь с рекордной инфляцией, которая тянется с пандемии коронавируса.
По мнению экспертов, если глава ФРС Джером Пауэлл продолжит тактику повышения ставки, то «будет ещё больше проблем».