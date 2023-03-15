Bloomberg: TikTok может отделиться от ByteDance из-за восприятия соцсети как угрозы безопасности США

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Обеспокоенность США угрозами национальной безопасности страны, связанными с TikTok, может стать причиной отделения соцсети от владеющей ею китайской интернет-компании ByteDance. Соответствующее намерение рассматривается руководством онлайн-платформы, сообщило Bloomberg.

Сервис Tik Tok

Отделение от материнской компании вероятно, но рассматривается только как крайняя мера. Альтернативным вариантом будут попытки убедить представителей власти США в том, что TikTok не несёт угроз.

Если же соцсети всё же придётся выходить из холдинга, для этого потребуется одобрение со стороны органов власти Китая, уверены источники американского издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в США рассматривают законопроект, дающий правительству страны право запретить TikTok и аналогичные информпродукты из недружественных государств. Американский Конгресс призвал принять этот документ в оперативном порядке.