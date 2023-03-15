Эксперт: проблемы в банковской системе США могут стать причиной ослабления доллара и евро

Москва, , 03:41 — REGNUM Мини-кризис в американской банковской системе стал неожиданным для мирового рынка, аналитиков, Европейского ЦБ и Федеральной резервной системе США. Эксперты оценили возможные последствия этого события, сообщила «Российская газета». Они уверены, что на финансовой системе РФ кризис в банковской системе Штатов не отразится.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вследствие западных санкций российская финансовая система и экономика во многом оказались отрезанными от западной финансовой системы», — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его мнению, возникшие проблемы могут стать причиной глобального экономического спада, и это скажется на экономике РФ. В том числе, мировой кризис может привести к снижению производства в Китае. Эксперт назвал наиболее вероятным следствием проблем в банковской системе США падение курсов доллара и евро. На этом фоне рубль будет локально укрепляться, подчеркнул Михаил Васильев.

Говоря о намерении повышать ставку ФРС в США, он отметил, что вероятность финансового кризиса в Штатах в частности и в мире в целом на этом фоне высока. Чем сильнее будет расти ставка, тем выше риски такого развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее интернет-издание Axios заявило, что США грозит кризис банковской системы, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank.

Акции американских банков 13 марта стали терять позиции на торгах: более чем на 44% подешевели ценные бумаги Western Alliance, почти на 59% — First Republic Bank.