Артемовск, , 03:38 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский на сайте своего офиса подтвердил, что намерен усилить оборону Артёмовска (Бахмут).

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава киевского режима сказал, что заслушал все доклады.

«Был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жёстко на Востоке — очень болезненно», — сказал Зеленский, добавив, что основное внимание надо уделить Бахмуту и усилить оборону города.

Ранее сообщалось, что в районе Артёмовска находится десять батальонных тактических групп ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Украины приняло решение продолжать удерживать Артёмовск.

Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что ВСУ ждут огромные потери в рядах военнослужащих при попытках прорвать оборону российской армии.