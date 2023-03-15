Президент Украины Зеленский заявил об усилении обороны Артёмовска
Артемовск, 15 марта 2023, 03:38 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский на сайте своего офиса подтвердил, что намерен усилить оборону Артёмовска (Бахмут).
Глава киевского режима сказал, что заслушал все доклады.
«Был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жёстко на Востоке — очень болезненно», — сказал Зеленский, добавив, что основное внимание надо уделить Бахмуту и усилить оборону города.
Ранее сообщалось, что в районе Артёмовска находится десять батальонных тактических групп ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство Украины приняло решение продолжать удерживать Артёмовск.
Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что ВСУ ждут огромные потери в рядах военнослужащих при попытках прорвать оборону российской армии.