Москва, 15 марта, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Территориальная целостность Украины может стать разменной монетой в случае, если это будет выгодно США. Мнение о том, что резервный план американских властей предусматривает уступки России в части признания новых территорий при определённом развитии событий, высказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Kovalchuk22 Юрий Швыткин

Главной целью действий, предпринимаемых в Соединённых Штатах, он назвал разрушение и ослабление России. Ради выполнения этой задачи американский план может меняться, полагает депутат.

«То, что мы продвигаемся по территории, взяли бы условно Херсон, Одессу, Николаев, — для них это мало значимо. Они действуют по своему заранее выработанному сценарию. Делают всё возможное, чтобы разрушить Россию», — считает Швыткин.

Одной из целей США он назвал уничтожение как можно большего количества военнослужащих и вооружений РФ. Депутат также призвал не доверять тому, что говорят представители власти Штатов по поводу Крыма и прекращения попыток напасть на полуостров, так как их заявления часто противоречивы.

«Как таковой Украины уже нет. Они это понимают. Она гласно и негласно уже поделена, а украинский народ стал разменной монетой», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Украина должна сначала отвоевать Крым, а затем Донбасс, заявил 28 февраля экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он полагает, что если Запад предоставит Киеву необходимое вооружение, например, ракеты дальнего радиуса действия, украинская армия возьмёт полуостров к концу лета.