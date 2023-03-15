Вашингтон, 15 марта, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Американский БПЛА MQ-9, перехваченный истребителями России над Чёрным морем, не имел вооружения. Так утверждает газета The New York Times, ссылаясь на источник в минобороны США.

U.S. Air Force Беспилотник

Издание заверяет, что беспилотник не был вооружён и осуществлял лишь разведывательную миссию в более 100 км к юго-западу от Крыма.

Отмечается, что БПЛА 14 марта стартанул с авиабазы в Румынии. Он должен был летать часов 9-10.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне считают, что Россия ещё не успела получить части рухнувшего в Чёрное море беспилотного летательного аппарата MQ-9.

При этом в Минобороны РФ заверяют, что российские истребители не применяли бортовое вооружение против беспилотника США.