Экс-советник Кучмы Соскин: если в Артёмовске будет котел, Зеленского ждёт расправа

Артемовск, , 02:57 — REGNUM Если в Артемовске, который пока подконтролен Киеву, Вооруженные силы Украины будут окружены и потерпят полное поражение, президента Украины Владимира Зеленского ждёт физическая расправа. Об этом на YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012

Он призвал Зеленского задуматься над тем, что произойдёт с ним и с его семьёй, если в Артёмовске «случится Иловайск или Дебальцево». Также эксперт предрёк, что командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, если в Артемовске будет котел, «поднимут на вилы».

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ ждут огромные потери в рядах военнослужащих при попытках прорвать оборону российской армии. Об этом заявил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.