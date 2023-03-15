Канск, Красноярский край, , 02:42 — REGNUM В городе Канске в Красноярском крае ночью 15 марта загорелся бывший дом пионеров. О происшествии сообщили в МЧС России.

Пожарные 61.mchs.gov.ru

Огнём было охвачено 900 кв. метров здания. К тушению пожара привлечены 25 человек и 8 единиц техники.

Пострадавших нет.

Отмечается, что здание является объектом культурно-исторического наследия регионального значения.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл в нежилом здании в подмосковном Одинцово.