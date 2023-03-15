В Канске сгорело историческое здание бывшего дома пионеров
Канск, Красноярский край, 15 марта 2023, 02:42 — REGNUM В городе Канске в Красноярском крае ночью 15 марта загорелся бывший дом пионеров. О происшествии сообщили в МЧС России.
Огнём было охвачено 900 кв. метров здания. К тушению пожара привлечены 25 человек и 8 единиц техники.
Пострадавших нет.
Отмечается, что здание является объектом культурно-исторического наследия регионального значения.
Причины возгорания устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл в нежилом здании в подмосковном Одинцово.