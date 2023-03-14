Тирасполь, 15 марта, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что «партия войны» на Украине пытается втянуть Приднестровье в вооруженный конфликт. Об этом сообщили местные СМИ.

Gos-pmr.ru Вадим Красносельский

При этом глава выразил надежду, что «партию войны» составляет не вся власть Украины.

«Не могу сказать, что вся власть Украины желает втянуть Приднестровье в конфликт военный. Нет. Есть, я так предполагаю, партия… войны, за которой стоят некоторые спецслужбы, которые желают раскачать ситуацию и втянуть Приднестровье в конфликт. Но это не вся власть Украины, надеюсь», — сказал Красносельский на встрече с депутатами Тирасполя и Днестровска.

Кроме того, он считает, что власти Молдавии не причастны к попыткам втянуть Приднестровье в конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, служба безопасности Украины попыталась организовать теракт с целью убийства Вадима Красносельского. Сам глава ПМР обвинил спецслужбу соседнего государства фактически в акте международного терроризма. По всей видимости, в офисе Зеленского этим преступлением решили запустить многоступенчатую схему с целью спасения киевского режима.

Террористы планировали не только убить главу ПМР, но и дискредитировать российских миротворцев. Об этом 9 марта сообщил прокурор республики Анатолий Гурецкий.