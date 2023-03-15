Глава правительства Хегер заявил, что Словакия без промедления отправит Украине истребители МиГ-29

Братислава, , 02:31 — REGNUM Правительство Словакии примет решение о снабжении Украины военными самолётами МиГ-29. О намерении без промедления передать Киеву истребители заявил исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер в интервью газете SME.

Эдуард Хегер Vlada.gov.sk

«Правительство примет решение, и мы пошлем МиГи на Украину. Не будем ждать», — отметил он.

Глава правительства также подчеркнул, что ведомство имеет необходимые компетенции для отправки Украине этих воздушных судов, которые не используются в Словакии.

Хегер не счёл проблемой намерение представителей словацкой оппозиции проверить наличие истребителей, которые собираются передать Украине, на авиабазе Слиач. И. о. премьера отметил, что ничего не мешает оппозиционерам посетить аэродром, если они успеют это сделать до того, как самолёты отправят Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Украина получит из Словакии боевые самолёты МиГ-29 в течение нескольких недель. Всего запланирована отправка десяти воздушных судов.