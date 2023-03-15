Теннисист Медведев извинился перед Зверевым после травмы и задержки матча в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, США, , 02:14 — REGNUM Теннисист Даниил Медведев, которого называют шестой ракеткой мира, впервые в карьере вышел в ¼ финала в Индиан-Уэллс. Он обыграл немца Александра Зверева в четвертом круге «Мастерса».

Теннис (сс) jarmoluk

В ходе матча 27-летний Медведев подвернул ногу, он возмутился покрытием корта и надолго ушёл. Позже, после победы, он извинился перед соперником, сказав, что «я так надолго уходил не специально».

Следующий матч у Даниила Медведева будет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что Медведев может продлить свою победную серию до 20 матчей, а также способен стать победителем турнира ATP в Индиан-Уэллсе.