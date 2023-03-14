Вашингтон, 15 марта, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Неуместным счёл комментирование потерь в рядах военнослужащих ВСУ, обученных в США, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отказался высказаться на эту тему в рамках еженедельного брифинга.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Ранее The Washington Post сообщила о том, что большие потери, в том числе среди подготовленных американскими военными офицеров ВСУ, мешают Украине начать весеннее наступление.

«Я, разумеется, не буду говорить за украинское министерство обороны и о его планах, касающихся личного состава. Мне было бы совершенно неуместно поступать таким образом», — отказался Кирби выполнить просьбу журналистов о комментировании потерь среди военнослужащих ВСУ, прошедших в США обучение.

Представитель Белого дома подтвердил, что в Штаты действительно приезжают военные с Украины для прохождения подготовки, но отказался представить более полные данные, «чтобы не осложнять ситуацию для украинцев».

Кирби также отметил, что на Украине «удовлетворяют потребности в личном составе с таким уровнем сноровки, какой, я думаю, редко в полной мере ценят».

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения украинской армии покинули опытные бойцы, многие из них погибли, говорится в статье The Washington Post. Издание называет эту ситуацию причиной сомнений чиновников Украины в начале весеннего наступления.