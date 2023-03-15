Эр-Рияд решил не продавать нефть странам, ограничивающим цены на поставки из Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 01:49 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью Energy Intelligence сказал, что Эр-Рияд не будет продавать нефть ни одной стране, которая решит ввести потолок цен на саудовские поставки.

Саудовская Аравия Geotribune.com

Министр отметил, что страна не только не будет продавать нефть тем, кто введёт ограничения цен, но и сократит её производство.

«Я не удивлюсь, если другие сделают то же самое», — сказал Абдель Азиз бен Сальман Аль Саудон.

По словам министра политика ограничения цен на нефть провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие отрасли.

Отмечается, что добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале увеличилась на 59 тыс. баррелей в сутки, до 10,361 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года страны ОПЕК нарастили добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки, до 28,924 млн баррелей в сутки.