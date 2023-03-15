«Манчестер Сити» со счетом 7:0 разгромил «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Манчестер, США, , 01:39 — REGNUM В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на домашнем поле с разгромным счетом одержал победу над «Лейпцигом». Встреча завершилась со счетом 7:0.

Сразу пять голов в ворота соперника забил форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. Ещё по голу в копилку команды добавили Илкай Гюндоган и Кевин де Брейне.

Таким образом, оформивший пента-трик Холанн, стал самым быстрым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил 30 голов.

Первая встреча между Манчестер Сити» и «Лейпцигом» завершилась со счетом 1:1.

Как сообщало ИА REGNUM, международная федерация футбола (ФИФА) объявила об изменениях формата проведения чемпионата мира 2026 года, который будет совместно проведён США, Канадой и Мексикой.