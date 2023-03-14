Бней-Брак, Израиль, 15 марта, 2023, 01:30 — ИА Регнум. В результате очередных столкновений между полицией и представителями ультраортодоксальных общин в пригороде Тель-Авива в Израиле, которые проходят уже десятую неделю, был задержан один из протестующих. О происшествии сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Столкновения произошли 14 марта возле дома одного из парламентариев в городе Бней Брак, где проживают в основном ультраортодоксальные евреи (харедим). На митинг собрались несколько десятков антиправительственных активистов. Они выступают против юридической реформы.

К протестующим присоединились местные жители, поддерживающие правительство Нетаньяху, они забросали манифестантов яйцами и фейерверками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле обвиняют США финансировании протестов против судебной реформы.