Гросси рассказал о предложениях исключить Россию из МАГАТЭ, поступивших из некоторых стран

Вена, , 01:29 — REGNUM О вопросах, возникающих из-за России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. В вашингтонском аналитическом центре CSIS он рассказал о поступающих ему предложениях исключить Россию из организации в связи со спецоперацией.

Рафаэль Гросси IAEA Imagebank

Высказываются инициативы о том, чтобы как минимум снизить присутствие России в МАГАТЭ, пояснил Гросси. Он обратил внимание, что применить ограничения не получится без соответствующих процедур.

«Некоторые доходят до крайности и предлагают, чтобы она была исключена из работы агентства», — сказал глава МАГАТЭ.

Он объяснил, что не обладает такими полномочиями и заявил о «трениях», спровоцированных такими предложениями.

«Трения существуют, это неизбежно. И мы должны бороться с ними», — отметил Гросси.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Украина призывала исключить Россию из МАГАТЭ. Тогда советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа называл такие действия нереалистичными и неправомерными.