Вашингтон, 15 марта, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает странным появление американского беспилотника в Чёрном море возле российских границ. Он предложил представить себе реакцию властей США на обнаружение дрона из РФ у берегов Штатов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Самое главное, что я считаю, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации», — сказал Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что обнаруженный аппарат мог переносить взрывные устройства, его конструкция позволяла выполнять эти задачи.

«Это многоцелевой ударный беспилотник, который может нести 1,7 тыс. кг взрывчатки», — сказал Антонов.

Посол намекнул на то, что реакция американских властей, министерства обороны и СМИ на появление аналогичного российского дрона, например, возле Нью-Йорка или Сан-Франциско была бы сильной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что Россия не намерена вступать в конфронтацию с Соединёнными Штатами после инцидента с американским беспилотником, обнаруженным в Чёрном море недалеко от Крыма. Тем временем в министерстве обороны США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку.