Посол РФ: США выразили протест в связи с приписываемыми России действиями в ситуации с беспилотником

Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время разговора с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым сказала, что власти страны обеспокоены инцидентом с беспилотником над Чёрным морем.

Американский беспилотник af.mil

По словам Антонова, США выразили протест, по их мнению, в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов заявил, что Россия не намерена вступать в конфронтацию с Соединёнными Штатами после инцидента с американским беспилотником, обнаруженным в Чёрном море.