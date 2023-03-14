США выразили протест в связи с приписываемыми РФ действиями с беспилотником
Посол РФ: США выразили протест в связи с приписываемыми России действиями в ситуации с беспилотником
Вашингтон, 15 марта, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время разговора с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым сказала, что власти страны обеспокоены инцидентом с беспилотником над Чёрным морем.
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Американский беспилотник
По словам Антонова, США выразили протест, по их мнению, в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны».
Как сообщало ИА REGNUM, Антонов заявил, что Россия не намерена вступать в конфронтацию с Соединёнными Штатами после инцидента с американским беспилотником, обнаруженным в Чёрном море.