Вашингтон, 15 марта, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время разговора с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым сказала, что власти страны обеспокоены инцидентом с беспилотником над Чёрным морем.

af.mil Американский беспилотник

По словам Антонова, США выразили протест, по их мнению, в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов заявил, что Россия не намерена вступать в конфронтацию с Соединёнными Штатами после инцидента с американским беспилотником, обнаруженным в Чёрном море.