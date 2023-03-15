Губернатор Гладков: над Белгородом системы ПВО сбили три ракеты, осколки попали в жилой сектор

Белгород, , 00:58 — REGNUM Над Белгородом и Белгородским районом системами ПВО было сбито три ракеты. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

В самом Белгороде один из обломков ракеты попал в жилой сектор, повреждены несколько домовладений.

Остальные последствия ЧП уточняются.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы и глава города Валентин Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, в город Брянка Луганской Народной Республики 14 марта прилетели две ракеты. Снаряды были выпущены из ракетных систем залпового огня HIMARS.