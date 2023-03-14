Белгород, 15 марта, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом системами ПВО было сбито три ракеты. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

В самом Белгороде один из обломков ракеты попал в жилой сектор, повреждены несколько домовладений. В основном пострадали кровли и окна, также повреждения получили автомобили.

Остальные последствия ЧП уточняются.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы и глава города Валентин Демидов, который сообщил, что среди населения никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в город Брянка Луганской Народной Республики 14 марта прилетели две ракеты. Снаряды были выпущены из ракетных систем залпового огня HIMARS.