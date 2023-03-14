Вашингтон, 15 марта, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен назвал странным заявление Европейского командования Вооруженных сил Соединённых Штатов после происшествия с американским беспилотником над Чёрным морем. Он удивлён, что речь идёт о столкновении российских самолётов с аппаратом. Мнение военный высказал в своём аккаунте Twitter.

Wetron.com.cn Беспилотник

«Почему они продолжают говорить, что российский самолет столкнулся с БПЛА? Эта риторика безумна и так легко опровергается», — отметил ветеран ВС США.

Военный уверен, что военнослужащие РФ могли бы просто сбить беспилотник, если бы хотели. Пилоты вряд ли стали бы подвергать свою жизнь опасности, инициируя столкновение воздушного судна с дроном, также подчеркнул Дрейвен.

Как сообщало ИА REGNUM, принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат был обнаружен в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства утром 14 марта, ранее заявили в Министерстве обороны РФ. Там подчеркнули, что российские истребители бортовое вооружение не применяли и не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом.