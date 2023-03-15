Посол РФ в Вашингтоне заявил, что российские истребители не применяли оружие против беспилотника США

Вашингтон, , 00:26 — REGNUM Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил журналистов, что истребители РФ не применяли оружие против беспилотного летательного аппарата MQ-9 США, который летал над Чёрным морем.

Анатолий Антонов Mil.ru

По словам Антонова, российские лётчики действовали очень профессионально, не было контакта, не было использования никакого оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент США в связи с инцидентом с Су-27 и американским беспилотником.