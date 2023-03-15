Антонов: истребители РФ не применяли оружие против беспилотника США
Вашингтон, 15 марта 2023, 00:26 — REGNUM Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил журналистов, что истребители РФ не применяли оружие против беспилотного летательного аппарата MQ-9 США, который летал над Чёрным морем.
По словам Антонова, российские лётчики действовали очень профессионально, не было контакта, не было использования никакого оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент США в связи с инцидентом с Су-27 и американским беспилотником.