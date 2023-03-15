Посол Антонов назвал провокацией инцидент с американским беспилотником в Чёрном море

Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Россия не намерена вступать в конфронтацию с Соединёнными Штатами после инцидента с американским беспилотником, обнаруженным в Чёрном море. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

«РФ рассматривает как провокацию инцидент с американским беспилотником в небе над Чёрными морем», — отметил он.

При этом посол подчеркнул, что США и России стоить проявить предельную осторожность в своих действиях в связи с событиями в Восточной Европе и выстраивать «прагматичные отношения на благо обеих стран». Антонов также рассказал о встрече с помощницей Госсекретаря США Карен Донфрид и отметил, что последствия происшествия для Москвы в Вашингтоне не обсуждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с беспилотником MQ-9 над Черным морем посла России в США вызвали в Госдепартамент. Посол США в России Линн Трейси должна посетить МИД РФ, также в ключе происшествия.