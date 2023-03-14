Луганск, 15 марта, 2023, 00:09 — ИА Регнум. В город Брянка Луганской Народной Республики прилетели две ракеты. Снаряды были выпущены из ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщили 14 марта в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел», — отметили там.

Снаряды прилетели в 19:40 по местному времени. О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Луганской Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, ещё 15 получили ранения. Была повреждена «Алчевская автостанция — 1», две АЗС, продуктовый магазин и пять легковых автомобилей.