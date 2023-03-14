Херсон, 15 марта, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Жизнь замглавы Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, на которого было совершено покушение, уже вне опасности. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Глава Херсонской области написал, что виновных обязательно найдут. Покушение было совершено в «ответ на ликвидацию их военных в Херсоне».

«Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Он настоящий боец и патриот — уверен, что он скоро поправится и вернётся к своим многочисленным и непростым обязанностям», — заверил Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталия Гура пытались подорвать в автомобиле 13 марта в Новой Каховке. Возбуждено уголовное дело.