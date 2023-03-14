Богомаз: Минобороны РФ уделит повышенное внимание обеспечению безопасности жителей Брянской области

Брянск, , 23:55 — REGNUM Приграничные с Украиной территории Брянской области намерены обеспечить дополнительной защитой. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз после осмотра этих участков совместно с главнокомандующим сухопутными войсками, генералом армии Олегом Салюковым. Пост о принятых решениях опубликован в телеграм-канале главы региона.

Александр Богомаз Bryanskobl.ru

Охрана территорий Брянской области будет усилена благодаря дополнительному привлечению военнослужащих и вооружений. Меры направлены на защиту мирного населения и охрану российской границы.

«Все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск на территории нашего региона будут выполнены в максимально сжатые сроки», — подчеркнул Богомаз.

Олег Салюков осмотрел уже возведённые в области защитные сооружения, а также оценил условия, созданные для охраняющих территории военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта ВСУ произвели минометный обстрел деревни Раковка в Брянской области. Никто не пострадал, было нарушено энергоснабжение, повреждён жилой дом и хозяйственная постройка.