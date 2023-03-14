Берлин, 14 марта, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артёмовске Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Очередной украинский рубеж обороны в Артёмовске рухнул, и российские силы вошли в северный промышленный квартал — на завод «Востокмаш», где в декабре Зеленский чествовал украинские войска, оборонявшие город», — написал корреспондент в Twitter.

По мнению Репке, система укреплений была «последней надеждой» ВСУ на создание прочной линии внутри города, но теперь её нет.

«ВС РФ могут двигаться вперёд улица за улицей», — добавил Юлиан Репке.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске заняли российские военные.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что в ближайшие 10–15 дней ВСУ предпримут контратаки с попытками отбросить российские войска к северу и югу от Артёмовска.