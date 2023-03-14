Захарова назвала заявления США и ЕС о позиции России по зерновой сделке лицемерными

Москва, , 23:24 — REGNUM Официальный представителя МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, представительства Евросоюза в Москве и других официальных лиц относительно продления действия «зерновой сделки». Она однозначно сказал, что сделка напрямую связана с меморандумом Россия — ООН по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки, а все западные высказывания — лицемерны.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прозвучавшие первые комментарии, в том числе из Вашингтона и представительства ЕС в Москве, в связи с объявлением российской позиции по продлению «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия, поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов», — написала в своём телеграм-канале Захарова.

По её мнению, принятое в Москве решение оказалось для США и Евросоюза «холодным душем». Ведь Запад не сомневался, что зерновая сделка будет проходить по сценарию, когда российский экспорт блокируется, а вывоз зерна с Украины финансирует в том числе поставку вооружения ВСУ.

Дипломат рекомендовала всем недовольным ещё раз перечитать Стамбульские договорённости, заявления генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и других представителей организации по поводу «пакетного» взаимоувязанного характера «черноморской инициативы» и Меморандума России и ООН по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки.

«Тогда слова об отсутствии взаимосвязи двух соглашений не звучали бы так нелепо и унизительно для любого профессионального дипломата, в том числе из миссии ЕС», — заключили Мария Захарова, добавив, что заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям Гутерриша «не более, чем намеренное лукавство и откровенное враньё».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта назвал продление зерновой сделки жестом доброй воли.