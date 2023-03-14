В Пентагоне уверены, что Россия не поднимала обломки беспилотника MQ-9 со дна Черного моря

Вашингтон, , 23:18 — REGNUM В Пентагоне считают, что Россия ещё не успела получить части рухнувшего в Черное море беспилотного летательного аппарата MQ-9, который был перехвачен 14 марта истребителями РФ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он не смог точно сказать, будут ли Штаты пытаться получить обломки своего БПЛА и самостоятельно поднять их со дна, переадресовав этот вопрос к ВМС США. Райдер уточнил, что не располагает сведениями о наличии средств Штатов в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат был обнаружен в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства .

В свою очередь в министерстве обороны США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку .