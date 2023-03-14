Москва, 14 марта, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Отправляемая из России в рамках зерновой сделки продукция распределяется в пользу развитых стран, а не тех, кто срочно нуждается в помощи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Mid.ru Сергей Вершинин

Он подчеркнул, что среди вывозимых в рамках договорённостей зерновых преобладает кормовая кукуруза, а развивающимся государствам достаётся немного продовольствия.

«Большая часть этих зерновых идет в развитые страны, и только меньшая — в менее развитые страны, и уж совсем незначительная часть — в страны, нуждающиеся в срочной помощи», — сказал Вершинин.

По его словам, беднейшие государства получают только 3% отправляемого зерна, а потому заявления о выравнивании продовольственной обстановки в мире путём вывоза продукции с Украины не соответствуют действительности. Заместитель главы МИД акцентировал внимание на том, что вклад в продовольственную безопасность делает в основном Россия, поставляя сельхозтовары и удобрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вершинин заявил, что Россия согласна на временное и комплексное продление зерновой сделки. Он отметил, что зерно с Украины активно вывозится, при этом для российского сельскохозяйственного экспорта сохраняются барьеры.