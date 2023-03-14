Москва, 14 марта, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад прибыл 14 марта с официальным визитом в Москву. У него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Асада.

Kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

Борт с сирийским главой приземлился в аэропорту «Внуково», президента встречали замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, посол России в Сирии Александр Ефимов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари.

Владимир Путин и Башар Асад планируют 15 марта обсудить двустороннее сотрудничество и урегулирование ситуации в Сирии и вокруг неё.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве доставлены более 50 русских детей из Сирии, которые находились в лагерях для беженцев.