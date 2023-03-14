Минобороны РФ: беспилотник США нарушил границы воздушного пространства возле Крыма

Москва, , 22:49 — REGNUM Принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат был обнаружен в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Беспилотник

БПЛА находился недалеко от Крыма. В ведомстве подчеркнули, что российские самолёты не контактировали с летательным аппаратом, и он сам упал на воду, тогда как истребители вернулись на аэродром.

«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали», — следует из сообщения Минобороны.

Там также отметили, что американский беспилотник сначала перестал управляться, а затем столкнулся с водой из-за резкого маневрирования. В этот момент аппарат находился в границах «района временного режима использования воздушного пространств установленного в целях проведения специальной военной операции», подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что границы были определены в соответствии с международными нормами.

Как сообщало ИА REGNUM, министерстве обороны США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался «вдаваться в специфику этого конкретного летательного аппарата», при этом подчеркнув, что дрон оборудован функцией переноса вооружения.