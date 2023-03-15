Москва, , 07:00 — REGNUM Реконструкция Гончаровского пруда в Москве выполнена наполовину, а завершить её планируется в третье квартале текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Пруд Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Он напомнил, что Гончаровский пруд, расположенный на северо-востоке российской столицы, на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей. «Возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия», — рассказал Бирюков.

К реконструкции пруда специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в октябре 2022 года и сейчас они уже выпонили 50% общего объема работ. На первом этапе непроточный водоем осушили и очистили от 820 кубометров ила. В результате средняя глубина Гончаровского пруда выросла с двух до трех метров.

По словам Петра Бирюкова, в рамках начавшегося второго этапа работ ремонтируется железобетонная стенка береговой полосы. «Параллельно восстановим покрытие ложа пруда, обновим существующий водовыпуск, что позволит обеспечить уровень воды на строго определенных отметках», — заключил он.