В Пентагоне не стали отрицать, что целью перехваченного в Чёрном море беспилотника была разведка

Вашингтон, , 22:31 — REGNUM В министерстве обороны США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Беспилотник Wetron.com.cn

«Он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — отметил представитель Пентагона.

При этом не сообщается, был ли БПЛА, сбитый российскими военными, снабжён оружием. Райдер отказался «вдаваться в специфику этого конкретного летательного аппарата», при этом подчеркнув, что дрон оборудован функцией переноса вооружения.

Ранее в Штатах обвинили Россию в том, что беспилотник был перехвачен небезопасно самолётами Су-27 и выразили обеспокоенность этим инцидентом.

Как сообщало ИА REGNUM, БПЛА был сбит в нейтральных водах. Американский президент Джо Байден проинформирован об инциденте. Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Госдепартамент и будет уведомлён о «резком неудовлетворении» случившимся.