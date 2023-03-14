Вашингтон, 14 марта, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Минобороны США продолжит полёты над Чёрным морем, несмотря на авиаинцидент с российским Су-27 и американским БПЛА. Об этом 14 марта журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

«Мы летаем над этим воздушным пространством в продолжении года и продолжим это делать, нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами», — высказал мнение Кирби.

По словам Кирби, «нас не удержать от пролётов над Чёрным морем». Они продолжат это делать ради национальной безопасности своей страны.

БПЛА упал в международные воды. Об инциденте доложили американскому лидеру Джо Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта в районе Крымского полуострова зафиксирован полёт американского беспилотника в направлении государственной границы России.