Мелитополь, 14 марта, 2023, 21:59 — ИА Регнум. От полученных ранений в больнице скончался владелец взорванного в Мелитополе автомобиля. Об этом 14 марта сообщают экстренные службы.

Цитата из видео с Телеграм — канала Владимира Рогова Сгоревшей после взрыва автомобиль

«Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений», — уточнил представитель служб.

По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В районе, где произошел взрыв, нет никакой военной инфраструктуры. Рогов сделал вывод, что Киевом произведён очередной теракт против мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 марта в центре Мелитополя прогремел взрыв. Взорвался автомобиль в районе городского рынка на улице Кирова. В результате происшествия ранения получили мужчина и женщина. Установлено, что подрыв автомобиля произвели с помощью самодельного взрывного устройства.