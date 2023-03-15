Москва, , 10:18 — REGNUM В 2022 году московский производитель полезных снеков «Шеллдон» увеличил объем выпускаемой продукции более чем в два раза. Компания изготовила около полутора миллиона упаковок нутовых чипсов, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московский производитель полезных снеков увеличил объем выпускаемой продукции Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Производством продуктов питания в Москве занимаются более 200 промышленных площадок — в их числе не только крупные производители, но и относительно небольшие молодые компании. При этом продукция многих из них широко представлена в федеральных продуктовых сетях, а также на интернет-площадках», — отметил он.

Овчинский добавил, что компании постоянно расширяют свой ассортимент и модернизируют свое производство.

Компания «Шеллдон» вышла на рынок более пяти лет назад. Нутовые чипсы, которые она производит, — это полезная альтернатива картофельным чипсам, так как они содержат много белка и клетчатки. Нутовые чипсы изготавливают без глютена, красителей, консервантов и красителей. В линейке сейчас доступно семь вкусов.