Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдёт в новом формате

Цюрих, Швейцария, , 21:42 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об изменениях формата проведения чемпионата мира 2026 года, который будет совместно проведён США, Канадой и Мексикой.

Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе Marcello Casal Jr

В официальном сообщении ФИФА говорится, что участники чемпионата будут разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. В финальной части турнира участие примут 48 команд, а не как в Катаре — 32.

В 1/16 финала чемпионата мира выйдут команды, занявшие в своих группах первое и второе места, а также восемь ставших третьими сборных. Общее число матчей на турнире возрастёт до 104 вместо 80.

В ФИФА убеждены, что это снизит риск сговора между командами.

Как сообщало ИА REGNUM, аргентинец 35-летний Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола.