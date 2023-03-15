Москва, 15 марта, 2023, 08:19 — ИА Регнум. 16 марта академия «Цифра Цифра» совместно с Московской технической школой (МТШ) проведет бесплатный вебинар по генеративному дизайну. На занятии расскажут о том, какие существуют подходы и инструменты в области 3D-моделирования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеративный дизайн — это новая технология в проектировании, которая основывается на том, что она может без участия конструктора создавать трехмерные модели по заданным условиям.

«Современные технологии задают новый вектор в развитии сферы дизайна, в том числе промышленного, — отметил Овчинский. — Цифровые системы уже сейчас помогают дизайнерам реализовывать самые смелые идеи, а также находить оптимальные решения, адаптированные к целям и ограничениям конкретного проекта», — прокомментировал Овчинский. Это будет седьмой вебинар академии «Цифра Цифра» совместно с Московской технической школой».

Вебинар проведет кандидат технических наук, доцент кафедры «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии» Московского политеха Михаил Петров. На занятии он подробнее расскажет о технологии генеративного дизайна и покажет, как устроено ПО для оптимизированных моделей. Вебинар будет полезен не только инженерам и архитекторам, но и всем, кто интересуется новыми технологиями.