Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Госдепартамент в связи с инцидентом с Су-27 и американским беспилотником над Чёрным морем.

Ранее в этот день представители европейского командования Вооруженных сил США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9.

Беспилотник упал в нейтральных водах. Отмечалось, что истребитель повреждений не получил.

В американской администрации в свою очередь сообщили, что президента США Джозефа Байдена проинформировали о происшествии.

новость дополняется