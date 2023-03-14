Песков: в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации

Москва, , 21:06 — REGNUM В Кремле не подтвердили возможное проведение новой волны мобилизации. Соответствующее заявление на фоне появившихся сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе сделал 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«У нас нет таких обсуждений», — заверил он.

Напомним, ранее Минобороны России также опровергло информацию о новой волне мобилизации

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Воронежской области объяснили, что гражданам стали вручать повестки для актуализации данных воинского учёта.

Власти напомнили работодателям об обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по повестке. После этого работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей.