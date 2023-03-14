Штат Калифорния, США, 14 марта, 2023, 20:51 — ИА Регнум. В ходе выступления на военной базе Point Loma в Калифорнии президент США Джо Байден поинтересовался у экипажа корабля, является ли он главнокомандующим Вооружённых сил страны. Часть его речи опубликована в соцсетях и на сайте Белого дома.

Сергей Корсун ИА REGNUM Джо Байден

Байден поинтересовался у экипажа линкора «Миссури», слышат ли они его. В ответ моряки крикнули «ура».

«Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать вольно? Я их главнокомандующий, правильно?», — спросил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению старшего редактора американского издания 19FortyFive Харрисона Касса, главной слабостью Джо Байдена является его ментальное состояние. Именно из-за этого президент США постоянно терпит фиаско в ходе публичных выступлений.