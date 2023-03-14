В Воронежской области начали выдавать повестки, чтобы актуализировать данные воинского учёта

Воронеж, , 20:02 — REGNUM Жителям Воронежской области начали вручать повестки в военкомат, чтобы актуализировать данные воинского учёта. Об этом 14 марта сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что военкомат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона.

«Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что повестки будут вручаться по месту проживания граждан и их работы.

В правительстве напомнили работодателям об обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по повестке. После этого работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет данных о возможном начале второй волны мобилизации для участия в специальной военной операции.