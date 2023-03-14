Киров, 14 марта, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Киноленту «Нюрнберг», в основу которой лег роман-хроника Александра Звягинцева «На веки вечные», представили в Кирове. Картину посмотрел губернатор Кировской области Александр Соколов вместе с супругой.

Пресс-служба правительства Кировской области Губернатор Кировской области вручил сценаристу Александру Звягинцеву почетную грамоту за активную культурно-просветительскую деятельность и значительный вклад в духовно-нравственное развитие общества

Как сообщили в пресс-службе правительства Кировской области, перед презентацией сценарист фильма Александр Звягинцев обратился к зрителям и рассказал об идее создания картины и значимости Нюрнбергского процесса в мировой истории. «Когда мы говорим о настоящем состоянии общества, то понимаем, что идет когнитивная война, которую нельзя проиграть. Нюрнбергский процесс очеловечил человечество, определил принципы, которые не должны нарушаться. Это историческая необходимость, без которой мир не мог бы существовать», — отметил сценарист.

Глава регионаКиноленту «Нюрнберг», в основу которой лег роман-хроника Александра Звягинцева «На веки вечные», представили в Кирове. Картину посмотрел губернатор Кировской области Александр Соколов вместе с супругой.

Как сообщили в пресс-службе правительства Кировской области, перед презентацией сценарист фильма Александр Звягинцев обратился к зрителям и рассказал об идее создания картины и значимости Нюрнбергского процесса в мировой истории. «Когда мы говорим о настоящем состоянии общества, то понимаем, что идет когнитивная война, которую нельзя проиграть. Нюрнбергский процесс очеловечил человечество, определил принципы, которые не должны нарушаться. Это историческая необходимость, без которой мир не мог бы существовать», — отметил сценарист.

Глава региона вручил Александру Звягинцеву почетную грамоту губернатора Кировской области за активную культурно-просветительскую деятельность и значительный вклад в духовно-нравственное развитие общества. «Сегодня мы не просто обращаемся к памяти, нашей истории, но и находимся рядом с человеком, который эту историю создает и описывает, — отметил Александр Соколов. — Один из идеологических противников нашей страны говорил, для того, чтобы уничтожить народ, нужно отобрать у него память и историю, такой пример не так давно произошел на Украине. С конца 90-х учебники истории учили украинских детей тому, что единственным их врагом на протяжении всего существования являются русские. Нюрнбергский процесс дал оценку человеконенавистнической идеологии, которая существовала в Германии. Нацизм — это болезнь, которая до сих пор не истреблена и проявляется снова. Более актуальную тему, о которой рассказывает этот фильм, сложно найти».

Напомним, художественный фильм «Нюрнберг» сегодня демонстрируется в широком российском прокате. Сам роман «На веки вечные» в 2018 году получил Первую премию ФСБ России в номинации «Лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов федеральной безопасности». Книга переведена на четыре языка. «Сегодня мы не просто обращаемся к памяти, нашей истории, но и находимся рядом с человеком, который эту историю создает и описывает, — отметил Александр Соколов. — Один из идеологических противников нашей страны говорил, для того, чтобы уничтожить народ, нужно отобрать у него память и историю, такой пример не так давно произошел на Украине. С конца 90-х учебники истории учили украинских детей тому, что единственным их врагом на протяжении всего существования являются русские. Нюрнбергский процесс дал оценку человеконенавистнической идеологии, которая существовала в Германии. Нацизм — это болезнь, которая до сих пор не истреблена и проявляется снова. Более актуальную тему, о которой рассказывает этот фильм, сложно найти».

Напомним, художественный фильм «Нюрнберг» сегодня демонстрируется в широком российском прокате. Сам роман «На веки вечные» в 2018 году получил Первую премию ФСБ России в номинации «Лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов федеральной безопасности». Книга переведена на четыре языка.