ДНР, 14 марта, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Киевские власти зачастую записывают погибших военных «в пропавших без вести» и не выплачивают их семьям положенные компенсации. Об этом рассказал попавший в плен возле Артёмовска военнослужащий третье бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.

Цитата из видео с канала: Вооружённые Силы Новороссии (ВСН) Военнослужащий третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины — Сергей Тарасюк.

По словам военного, в 2022 году у него погиб друг, которого также внесли в список «пропавших без вести».

«Не хотели с ним морочиться, и его родителям до сих пор ничего не выплачивают. Это не единичные случае», — добавил Тарасюк.

Всё чаще тела погибших не эвакуируют с поле боя. Когда артиллерия попадает по трупам, то от них ничего не остаётся, их относят к пропавшим без вести и ничего не выплачивают, пояснил пленный.

Военнослужащий уверяет, что у всех украинских бойцов подавленное настроение, воевать никто не желает, «все боятся расстрела, боятся умереть».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине активист местного подполья заявил об обнаружении в морге на юге страны трупов украинских солдат без органов и признаков ранения. Вероятно, их «пускают на органы», предположил он.