Цюрих, Швейцария, 14 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) изменила формат проведения чемпионата мира. Об этом 14 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку к формату проведения чемпионата мира по футболу 2026 года», — говорится в сообщении ФИФА.

Отмечается, что на ЧМ-2026 сыграют 48 команд, они будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей.

Из групп будут выходить по две команды, занявшие первые места, и восемь лучших команд из числа тех, которые стали третьими в своих квартетах. Далее пройдёт плей-офф, начиная со стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей.

Ранее в чемпионатах мира принимали участие 32 сборные, а турнир состоял из 64 матчей.

Напомним, ЧМ-2026 впервые пройдёт сразу в трёх странах: Канаде, США и Мексике.