Вашингтон, 14 марта, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Окружение вооружённых сил Украины в Артёмовске приведёт к разрушительным последствиям для киевского режима в Донбассе и Запорожье. Об этом пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Цитата из видео с канала: ИноСМИ. ру Дэниел Дэвис.

По его словам, Артёмовск имеет тактическое значение из-за проходящих важных транспортных узлов. Дэвис считает, что потеря контроля над городом подвергнет риску позиции украинской армии на других направлениях.

«ВСУ не только будут изгнаны из города, но и потеряют еще десять тысяч человек убитыми, ранеными и пленными», — написал офицер, добавив, что контрнаступление Киева уже поставлено под угрозу из-за переброса большого количества подразделений для удержания Артёмовска.

Подполковник уточнил, что киевский режим месяцами наращивал военный потенциал для наступательных действий, приобретая вооружение и тренируя солдат на полигонах в западных странах. Однако планы президента Украины могут пойти прахом из-за крупных поражений, резюмировал подполковник.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Украины приняло решение продолжать удерживать Артёмовск. По мнению главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, удержание города под контролем ВСУ имеет ключевое значение для обороны всего фронта.