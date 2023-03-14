Российские бойцы ликвидировали двух полевых командиров ВСУ в Артёмовске

Артемовск, , 19:30 — REGNUM В городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР российские бойцы ликвидировали двух полевых командиров ВСУ. Об этом 14 марта сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В боях за Бахмут уничтожены полевые командиры — неонацисты Виталий Каплин и Александр Басалига», — говорится в сообщении.

Каплин был заместителем командира батальона 67-й бригады ВСУ и членом «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Басалига — командиром роты 93-й бригады ВСУ.

Также сообщается, что в боях за Артёмовск уничтожен боевик и бывший оператор телеканала «Суспильное» Алексей Ольховик, который в начале 2022 года вступил в киевскую тероборону, а затем был направлен в Донбасс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ задержала в Крыму боевика украинского нацбатальона.